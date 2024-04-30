Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemleri ne zaman başlayacak?

Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemlerine dair araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. İşte, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...



MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.



Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.



Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.



Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.