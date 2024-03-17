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Bakan Işıkhan konuştu: Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısı ne zaman düşecek?

Bağ-Kur'lularda emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin beklenti kamuoyunda devam ediyor. Düzenlemenin TBMM'da yasalaşıp uygulanmasıyla birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Peki, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısı ne zaman düşecek?

Bakan Işıkhan konuştu: Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısı ne zaman düşecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi zammının belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi. En son gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. İşte, prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesinde son gelişmeler...

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

DÜZENLEMENİN AYRINTISI

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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