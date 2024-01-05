Bakan Işıkhan'dan yaşlılık sigortası açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek." dedi.



Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.



Asgari ücret işveren desteğini 500 liradan 700 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını söyledi. Işıkhan, çalışma hayatının dinamikleri içindeki sivil toplum kuruluşları ve tüketici gruplarının toplumsal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almaları konusunda destekleyici olacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kadın ve gençlere yönelik birtakım sosyal politika araçlarına da ihtiyacımız var. Bakanlık olarak burada amacımız istihdamı artırmak. Sosyal güvenlik, geleceği planlamak ve öngörmek demektir. Genel Sağlık Sigortası ile nüfusumuzun yaklaşık yüzde 100'ü sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Evde sağlık ve evde bakım hizmetleri de yine çok önemli sosyal politika araçları. Bunlar, hepimizin ihtiyacı olan konu başlıkları. Nüfusumuz yaşlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vaadi olan Yaşlılık Sigortası'nı da orta vadeli bir dönem içerisinde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Amacımız, burada vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek."



Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu nüfus gruplarının karşılaşabileceği sorunları öngörmeleri gerektiğine dikkati çekti.

