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Bakan Nebati, 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağını duyurdu. Nebati, "2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Hazine ve Bakanı , Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.

Bakan Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.

Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu

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