Bakan Nebati, 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.



Bakan Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.



Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu

Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz.



Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 9, 2022