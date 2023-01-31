Bakan Nebati: 2022 yılında turizm hedeflerini tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bugün yayımlanan 2022 yılına ilişkin turizm istatistiklerine dair açıklamada bulundu.

Salgın sonrası ortaya çıkan küresel zorluklar ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 2022 yılında turizm hedeflerini tutturduklarını söyleyen Bakan Nebati, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 71,1 artışla Türkiye'yi toplam 51,4 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu kapsamda 46,3 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini belirtti.



Türkiye’nin turizm potansiyelini 2022 yılında daha ileriye taşıyarak turizm gelirlerlerinin turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki 38,9 milyar doları aşmasını sağladıklarının altını çizen Bakan Nebati, "Turizmde elde ettiğimiz takdire şayan bu başarıyla birlikte, turizm sektörümüzde yepyeni bir dönem başlamış, ülkemiz adeta turizmin süper ligdeki yeni konumunu güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı.



TURİZMDE 2023 HEDEFİ: 60 MİLYON TURİST, 56 MİLYAR GELİR

Bakan Nebati, turizmde 2023 beklentilerini de şu sözlerle diler getirdi. "2023 yılı hedefimizi de artırarak, 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz ise 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir."