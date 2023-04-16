Bakan Nebati: Biz ekonomiyi istatistik olarak değil, ülke büyüsün, insanlar rahat etsin' diye okuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de katılığı iftar programında ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

Nebati, bu ülkenin kazanımlarını daha da büyüteceklerini belirterek, Türkiye'nin büyüdüğünü, büyümeye de devam ettiğini söyledi.



Enflasyonla mücadeleyi büyümeyle yaptıklarına değinen Bakan Nebati, "Nasıl ki enflasyonla mücadelede onların paşa babaları 'enflasyonla sert bir şekilde müdahale edin, işini kaybeden kaybetsin, aşını kaybeden kaybetsin, fabrika kapanırsa kapansın' diyenler vardı ya, biz enflasyonla mücadeleyi insanlar işsiz, aç kalsın diye yapmadık." dedi.

"Türkiye Ekonomi Modeli" ile Türkiye'nin ekonomisinin büyümeye devam edeceğini söyleyen Nebati, "Gerek OECD ülkeleri içerisinde gerekse dünya ülkeleri içerisinde Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor, üretiyor, üretmeye devam ediyor, istihdam oluşturuyor, oluşturmaya devam ediyor ve edecek. Çünkü bizim üretim, istihdam, yatırım ve ihracat modelimiz olan Türkiye Ekonomi Modeli adından da anlaşıldığı üzere bir Türkiye patenti taşıyan modeldir. Bu model, inşallah başarılarını 21. yüzyılda adeta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın meydan okumaları gibi ekonomi alanında da farklı şeyleri doğru zamanda yapacak meydan okumalar olarak ortaya çıkacak." diye konuştu.

Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen BakanNebati, "Biz ekonomiyi istatistik olarak değil, 'İnsana hizmet noktasında neler üretebiliriz? Ülke büyüsün, insanlar rahat etsin' diye okuyoruz." ifadelerini kullandı.

