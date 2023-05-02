Bakan Nebati: Dövizde ralli olmayacak oyuna gelmeyin

Nureddin Nebati, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" diye konuşan Bakan Nebati, şunları kaydetti:



"Enflasyonda baz etkisiyle başlayan indirim devam edecek. Manşet enflasyonun altında faiz oranı olacak. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı doğru yönünün devam etmesi ve manşet faiz oranıyla aynı patikaya giriyor olması."



Nebati, 20 Nisan'da açıklanan doğal gaz desteklerinin yıllık maliyetinin 25 milyar TL olduğunu belirtti.

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