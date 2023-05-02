ntv.com.tr

Bakan Nebati: Dövizde ralli olmayacak oyuna gelmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminleri için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" dedi.

Bakan Nebati: Dövizde ralli olmayacak oyuna gelmeyin

, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" diye konuşan Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Enflasyonda baz etkisiyle başlayan indirim devam edecek. Manşet enflasyonun altında faiz oranı olacak. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı doğru yönünün devam etmesi ve manşet faiz oranıyla aynı patikaya giriyor olması."

Nebati, 20 Nisan'da açıklanan doğal gaz desteklerinin yıllık maliyetinin 25 milyar TL olduğunu belirtti.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...