Bakan Şimşek NTV'de anlattı: Hedef enflasyonu tek haneye indirmek (Kredi kartı, konut kredisi ve KKM açıklaması)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı.



Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bakan Şimşek, kredi kartı, konut kredisi ve KKM uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” dedi.



“Yüzde 140 büyüyen krediyle enflasyonla mücadele olmaz.” diyen Şimşek, kredilere sınırlama mesajı verdi.

Birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutlar için artık kredi desteği vermeyeceklerini söyledi.

Şimşek, “Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.” diye konuştu.



Şimşek, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının geleceğine ilişkin de konuştu. KKM’den çıkış programları olduğunu söyleyen Şimşek, “Kademeli olacak.” dedi.



En düşük emekli maaşlarına yapılması gündeme gelen iyileştirmeye de değinen Şimşek, “Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.” ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: