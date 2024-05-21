Kadın KOBİ Liderleri Ödülleri'ne başvuru için son gün 24 Mayıs

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaratıcı liderlik, sosyal etki ve yaşam boyu başarı ödülü gibi 15 farklı kategorinin yer alacağı ödüllerde, kısa listeye kalan adaylar, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerde mükemmellik ve yeniliği tanımaya adanmış sektör liderlerinden oluşan komite tarafından değerlendirilecek.



Merkezi veya ofisi Mastercard tarafından düzenlenen, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgelerinde bulunan ya da bu pazarlara hizmet sunan tüm kadın yöneticiler veya işletme sahipleri aday olmak için başvuruda bulunabiliyor.



Ödüller, 6 Haziran'da Dubai'de gerçekleştirilecek özel etkinlikte duyurulacak. Programa başvurular ise 24 Mayıs'ta sona erecek.



2022'de kadın girişimcileri ve iş liderlerini desteklemek amacıyla başlatılan ödül programı, bölgedeki gelecek nesil iş liderlerinin yolunu açan kadınları onurlandırmak ve yükseltmek için bir platform görevi görüyor.



"SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIYOR VE KAPSAYICI REFAHI TEŞVİK EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard EEMEA Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı Amnah Ajmal, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin küresel ekonomiye katkısına dikkati çekti.



Ajmal, "Mastercard olarak kadın girişimcileri ve iş liderlerini güçlendirerek, sahip oldukları sınırsız potansiyeli ortaya çıkarıyor ve kapsayıcı refahı teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda, 'Mastercard Kadın KOBİ Liderleri Ödülleri' ile kadınların olağanüstü katkılarını kutlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.