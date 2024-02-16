Bakan Şimşek: Seçim sonrası Türkiye'ye yatırımlar artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını düşündüklerini ifade etti.



Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nunun açılışında konuşan Şimşek, "Enflasyonu indirmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız, geleneksel yöntemlerle enflasyon düşürülecek. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor" ifadesini kullandı.



Bakan Şimşek'ten Suudi Arabistan'a turizm önerisi Haberi Görüntüle Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk priminin gerilediğini ve kur oynaklığının azaldığına dikkat çekti.



Ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıtlar olduğu belirten Şimşek, programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bu sayede girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını söyledi.



Şimşek “Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz” dedi. Enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor Haberi Görüntüle