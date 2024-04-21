Bakan Şimşek'in ABD temasları | IMF'den Türkiye açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'ye gitti.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Şimşek ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.



Washington'daki görüşmede, ikili Türkiye ve dünya ekonomisi üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Diğer yandan IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer'den de Türkiye ile ilgili açıklamalar geldi.

Türkiye'deki ekonomik reform programını desteklediklerini söyleyen Kammer, Türkiye'ye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme olmadığını belirtti.



Bakan Şimşek, Washington temasları kapsamında gelecek hafta, yatırımcılarla ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yöneticileri ile de bir araya gelecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin