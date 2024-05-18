ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 497'ye yükseldi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 78 azaldı.



Perşembe gününü 83,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 80 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 79,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı.