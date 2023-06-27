Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış kaynak temini için çalışmaları hızlandırıyoruz

Son dakika haberi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlere ilişkin açıklama yaptı.



Twitter hesabında açıklama yapan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." dedi.

"DIŞ KAYNAK İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR"



Şimşek, rezervleri daha da güçlendirmek için ülkeye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

"TL'Yİ CAZİP HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceklerini kaydeden Şimşek, "Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.

Merkez Bankası, geçen hafta 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Banka politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkardı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükselmişti.