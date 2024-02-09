Bakan Uraloğlu: Türkiye, telekomünikasyonun merkezi olacak

"GÜNÜMÜZDE 5,5 MİLYAR İNSAN CEP TELEFONU KULLANMAKTA"



Dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarak ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline geldiğini ifade eden Uraloğlu, “Günümüzde yaklaşık 5,5 milyar insan cep telefonu kullanmaktadır. Bu rakam toplam dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının cep telefonu kullandığını gösterirken, dünya genelinde kullanılan cep telefonlarının yaklaşık yüzde 80’ini ise akıllı telefonlar oluşturmaktadır. 2027 yılı itibarıyla akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşması beklenmektedir.” diye konuştu.



Bakan Uraloğlu, teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı öngörüldüğünü ifade ederek, 2028 yılında ise dünya çapında 5G aboneliklerinin tüm mobil aboneliklerin yüzde 55'ini oluşturarak 5 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.



"YENİ NESİL TEKNOLOJİLERE VE ÖZELLİKLE FİBER YATIRIMLARA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkeler ve kıtalar arası ‘internet otobanlarına olan ihtiyacın öngörülerin de ötesinde arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda da hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye’yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz. Yeni nesil teknolojilere ve özellikle fiber yatırımlara büyük önem veriyoruz. Geniş bant altyapısının yaygınlaştırılması ve fiber optik altyapının güçlendirilmesi gibi stratejik adımlarla, ülke genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir olması adına çalışmalar sürdürüyoruz.”



"94,3 MİLYON GENİŞ BANT İNTERNET ABONE SAYISINA ULAŞTIK"

Bakan Uraloğlu, abone sayılarına ilişkin verilerine ilişkin, “Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiberin toplam sabit geniş banttaki payını ise 2024’te yüzde 35’e ulaştırmayı, mobil geniş bant penetrasyon oranını ise yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz.” bilgisini paylaştı.



"6G TEKNOLOJİSİNİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

Bakan Uraloğlu, haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, denizcilik hangi alanda olursa olsun yerli, milli ve özgün üretime büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Bir yandan 5G ile çalışmalarında yerli ve milli çerçevede ilerlerken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladık. 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştiriyoruz.” dedi.



Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme sorumluluğu ile 5G konusundaki çalışmalarını 2013 yılından bu yana sürdürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, “5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attı.” ifadelerini kullandı.



"YERLİ ÜRETİM İLE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ‘KÜRESEL MARKALAR’ ÇIKARACAĞIZ"

Uraloğlu, 5G’nin yaygınlaştırılması için gerekli olan planlama, strateji, kadro, kaynak, koordinasyon ve eylem entegrasyonu, kabiliyet ve imkanına sahip bir Türkiye’nin var olduğunu belirterek, “Yerli üretim ile yüksek teknolojili küresel markalar çıkaracağız. Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz.” dedi.



Uraloğlu, uydu ve uzay çalışmaları alanında da uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atıldığını işaret ederek, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak sunduklarını söyledi.



"TÜRKSAT 6A’YI, HAZİRAN AYINDA YÖRÜNGESİNE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, “İlk defa ülkemizin insanlı uzay misyonu bir Türk astronotumuzu uzaya göndererek hem havacılık hem de uzay çalışmalarımız bakımından çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük etti ve yepyeni gelişmelerin kapılarını araladı. Bu sayede Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Türksat 6A’yı, Haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz.”