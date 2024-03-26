Bakan Uraloğlu'ndan Artvin'e müjdeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Artvin'e geldi. AK Parti Borçka İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her yanında birbirinden önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Ona rağmen bazı şehirlerimizde bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik. Ancak daha beklediğimiz raddeye getiremedik. Ne yazık ki bunlardan biri Artvin ilimiz oldu” dedi



"HOPA'DA KÖPRÜ İNŞAATIMIZI HAZİRAN AYINDA BİTİRİYORUZ"

Doğu Karadeniz'in zor coğrafi koşullara sahip olduğunu dikkati çenek Uraloğlu, Artvin'de zorluk seviyesinin ise daha da arttığına işaret etti. Uraloğlu, “Bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz var. Hopa'da bir köprü inşaatımız var, sizler de biliyorsunuz birazcık uzun sürdü ama inşallah haziran ayında bitirmiş olacağız. Dere yatağı, zemin zorluğu sıkıntıları olduğundan uzadı ama inşallah bitireceğiz” diye konuştu.

BORÇKA DENİZLE BULUŞACAK



Borçka'ya doğru devam eden önemli projelerin olduğuna da dikkat çeken Uraloğlu, yakın zamanda yeni ihalelere çıkacaklarını belirtti. Uraloğlu, “Yani Borçka'ya kadar geri kalanın tamamını ihale etmiş olacağız. Dolayısıyla bu yolu bitirdiğimizde Borçka'nın sahile olan ana bağlantısını inşallah sizlerin gündeminden çıkarmış olacağız” dedi. Uraloğlu, bir başka devam eden projenin Güreşen Köprüsü olduğunu kaydederek, "Gerçekten teknolojik bir köprü, mühendislik olarak da güzel bir köprü. Karayolları Genel Müdürlüğü dönemimde de bazı problemlerle uğraştık. O problemleri çözmek zaman aldı. Çünkü orada bir baraj var, su var, zemin sıkıntıları var vesaire ama çözdük, yapıma devam ediyoruz. Tabii kıtaları geçen Türkiye, denizin altını geçen Türkiye, Güreşen Köprüsü'nde biraz geç kaldığımızın farkındayız. Bundan sonra inşallah orayı hızlandırıyoruz" dedi.



"MACAHEL GEÇİDİ'NDE YAPIM ÇALIŞMALARINA YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ"



Macahel Geçidi'ne de değinen Uraloğlu, projeyi onayladıklarını ve proje kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir tünelin yapılacağını söyledi. Tünel kapsamında ayrıca kaçış tünelinin da yapılmasının gerektiğine işaret eden Uraloğlu, “Şimdi oranın yatırım programına alınması sürecindeyiz. Macahel'deki muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben Genel Müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık, bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini alarak orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz. Hızlıca bitirir, hemen onu da yatırım programına alır yürürüz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmet getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak “Bizim işimiz size hizmet edebilmek, daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız” dedi.

