Bakan Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ile KOP-AHİKA tarafından hayata geçirilen projelerin resmi açılış töreninde konuşma yaptı.



Mustafa Varank, Türkiye'de yatırımların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısı 343'e ulaştı. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı 5 katına çıkarak 57 bini buldu. Ancak OSB'lerdeki parseller artık sanayicimize yetmez oldu. Bu manada yeni OSB kurulumu ya da OSB'leri genişletmek için Türkiye'nin dört bir tarafında yer arayışlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 500'ü yakalamak. İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'de devasa sanayi yatırımlarının startını verdik. Bu kararlarla fotovoltaik güneş paneli, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya, bulaşık makinesi kapsülü ile maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapılacak."

"162 BİN BATARYA ÜRETİLECEK"

Varank, Türkiye'nin elektrikli araç ve bataryada üretim üssü olabileceğini ilan ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz TOGG'un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken aslında bir vizyonu ortaya koymuştuk. İşte Japon otomotiv devi Toyota’nın, Sakarya’da yaklaşık 7 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya yatırımı Türkiye'nin hedeflerini ve vizyonunu tahkim edecek. Yatırımın sonunda yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretilecek. Bu kararda yayımlanan yatırımlardan biri de Smart Enerji 7,5 milyar liranın üzerindeki yatırımıyla yılda 2 bin megavatın üzerinde fotovoltaik güneş paneli üretecek. Bu yatırımla 2 bin 300'ün üzerinde istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.



"TÜRK MALI KAPSÜL OLACAK"



Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar maalesef Türk malı bir kapsül deterjanımız yoktu, ithaldi. Bir firmamız şimdi Adana'da potansiyeli gördü inşallah orada büyük bir yatırım yapacak. Türkiye'de ilk defa bulaşık makinelerinde kullanılan kapsül deterjan üretilecek. Yatırımın sonunda yılda 2,4 milyar adet kapsül üretilecek. Yine endüstriyel olarak çok farklı alanlarda kullanılan maleik anhidrit ülkemizde üretilen bir ürün değildi. Kocaeli'de 3 milyar liranın üzerinde yatırımla yıllık 50 bin ton kapasiteli maleik anhidrit tesisinin faaliyete geçmesiyle, 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz. Bu yatırımı Tataristan'dan bir yatırımcı yapıyor."

