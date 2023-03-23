Bakan Varank'tan özel bankalara çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında özel bankalara çağrıda bulundu.

Gün boyunca sanayicilerle ve küçük sanayi sitesi esnafıyla bir arada olduklarını ifade eden Varank, onların sorunlarını dinlediklerini, tavsiyeler aldıklarını, istişarelerde bulunduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımları atmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Varank, bugün en fazla şikayet aldıkları konulardan birinin özellikle özel bankaların deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermemesi olduğunu belirterek, "Bu kürsü vasıtasıyla özel bankalarımıza bir çağrı yapmak istiyorum; Bankalar Birliği ile almış olduğunuz kararlara uyun. Kredi ertelemesi başta olmak üzere, buradaki esnafımıza, sanayicilerimize zorluk çıkarmayın. Çünkü, burada özellikle acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bankaların büyük bir etkisi var. Özel bankalarımız, Bankalar Birliğinin aldığı kararlara uysunlar ve buradaki sanayicilerimize, iş insanlarımıza yardımcı olsunlar." dedi.