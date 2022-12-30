Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak

Son dakika haberi! Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.

2022 yılında 4 milyon 588 bin pasaport, 5 milyon 975 bin sürücü belgesi 12 milyon 117 bin kimlik başvurusu yapıldı. Yaklaşık 75 milyon kimlik yenilendi.

KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.



Vatandaşlarlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.



Kimlik değişimi için gerekli evraklar şunlardır:



- Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi



- Bir adet biyometrik fotoğraf