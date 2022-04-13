Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (13 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatları, Putin'in savaşın devam edeceğine ilişkin sözlerinin ardından yükseliş kaydetti.

ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

Dün motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansırken benzin ve LPG grubunda fiyat indirimi beklenmiyor.



GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.18 TL liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.