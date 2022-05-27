Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (27 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM



27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana geldi.



Artışlar, gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıdı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor.



LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

