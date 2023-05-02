Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (2 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorine indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı 59 kuruş ucuzlayacak. Fiyat indirimi Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor