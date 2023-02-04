Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (4 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNDE ÜST ÜSTE 3. İNDİRİM

Bugün itibariyle rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

Motorine geçtiğimiz hafta içinde 1 lira 2 kuruş ve 65 kuruş olmak üzere iki kez daha indirim yapılmıştı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,15 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21,14 liradan satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11,99 TL'den satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.﻿​