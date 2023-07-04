BES'in büyüklüğü 561 milyar lirayı aştı

TSB Başkanı Atilla Benli, Emekliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BES'in dünyada emsali olmayan teşviklerle desteklendiğini ve katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan düzenlemelerle zenginleştirildiğini belirtti.



Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre, 26 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını aktaran Benli, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.



Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunduğuna dikkati çeken Benli, devletin destekleri, vatandaşların artan ilgisi ve güveniyle BES'in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü, ülkede tasarrufun merkezi haline geldiğini vurguladı.



Benli, 2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılmasının ülke ve vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"BES İSTİKRARLA BÜYÜYOR"

Atilla Benli, BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını belirterek, "Son dönemde ardı ardına hayata geçirilen yeni düzenlemeler vatandaşlarımızın tasarruf bilincine olumlu yansıdı. Bu sayede milli ekonomimizin dinamosu BES, istikrarla büyüyor." ifadelerini kullandı.



BES'in başarısının Türkiye'nin finans sektöründeki istikrarlı büyümesi ve bireylerin uzun vadeli mali hedeflerine ulaşmalarını desteklemek bakımından kritik önemde olduğunu ifade eden Benli, yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının, 18 yaş altının sisteme dahil edilmesinin sektöre ve Türkiye ekonomisine güç katan gelişmeler olduğunu belirtti.