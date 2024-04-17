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Beypazarı Soda'dan İsviçre'deki kararla ilgili ilk açıklama

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu Türkiye'de üretilen bir maden suyuna ilişkin dikkat çekici bir karar aldı. Maden suyunun yüksek miktarda bor içermesi nedeniyle satışının yasaklanması istendi. Üretici firma ise iddiaları yalanladı.

Beypazarı Soda'dan İsviçre'deki kararla ilgili ilk açıklama

Beypazarı Maden Suyu'nu üreten firmadan yapılan açıklamada içme suyu için bor değerinin dünya sağlık örgütü tarafından litrede 2,4 miligram, tarafından ise litrede 1 miligram olarak belirlendiği vurgulandı.

Firma açıklamasında ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelere uygun değerler içinde olduğu belirtildi.

Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun yaptığı denetimlerde maden sularında litrede 2 miligram bor tespit edildiği,, bu miktarın da hamilelerde çocuk gelişimini olumsuz etkilediği iddia edilmişti. 

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