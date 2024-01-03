Binance neden açılmıyor, çöktü mü? (Binance ne zaman düzelecek,açılacak?)

Kripto para piyasasının takibi ve alım/satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan Binance uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar bir hatayla karşılaşıyor.

Binance tarafından alınan hatada "Sunucu meşgul, lütfen kısa bir süre sonra talep etmeyi deneyin" ifadeleri yer alıyor.

Kullanıcılara web sitelerin hizmet ve durumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Downdetector'de de şikayetlerin biriktiği görüldü.

BİNANCE NE ZAMAN AÇILACAK, DÜZELECEK?

Henüz Binance'e erişimin ne zaman açılacağı bilinmiyor.

Ancak Bugün Binance Türkiye Twitter/X hesabından yapılan paylaşımda, "Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 5 Ocak 2023 Cuma günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

SON 1 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞMIŞTI

Bitcoin dün 45 bin 355 dolarla 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.