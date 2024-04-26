Binek otomobil ihracatı 2,5 milyar doları aştı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 73 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2,5 milyar doların üzerinde binek otomobil ihracatı yapıldı.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv endüstrisinin ocak-mart 2024'teki 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık dış satımının yüzde 28,2'sini binek otomobil grubu oluşturdu.



Geçen yılın ilk 3 ayında 2 milyar 625 milyon 457 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 578 milyon 961 bin dolara geriledi.



Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 73 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.



Sektör temsilcilerinin 3 aylık ihracatında en fazla binek otomobil satışı yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışla 410 milyon 415 bin dolara düştü.

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