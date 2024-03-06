Birinci dereceye 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Birinci dereceye 3600 ek gösterge hakkındaki gelişmeler binlerce kamu personeli memurun gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ve sendikaların açıklamaları takip ediliyor. İşte, 3600 ek göstergede son gelişmeler...



MEMURLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK



Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek gösterge vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Tonbul, düzenlemenin hem ikramiye hem de aylığı yükselteceğini ifade etti.



Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.



Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.



Sonraki dönemde, birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebinde bulunduklarını belirten Hacı Bayram Tonbul, şunları kaydetti:



"Konfederasyonumuzun, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki kararlılığı geçen yıl ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınmıştı. Yüz binlerce kamu çalışanı, aradan geçen 6 ayda bu yönde gerekli adımların atılmasını dört gözle bekledi. Artık harekete geçilmesini bekliyoruz. Birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli. Bunun yanında, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli ve ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı."



36000 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



Söz konusu düzenlemelere dair çalışmalar henüz başlamadı.



Meclis, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara verirken seçim sonrası gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



3600 EK GÖSTERGE NEDİR?



Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.



Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.