Banka hisselerinde kârlılık düşüşü

Yaklaşık iki aydır neredeyse aralıksız yükselen ve keskin hareketlerin görülebildiği bankacılık endeksi, bankaların kârlılığına yönelik açıklamaların ardından yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.



Mart ortasından bu yana birkaç gün hariç aralıksız yükselerek yüzde 40'a yakın prim yapan bankacılık endeksinde bazı günlerde ani kayıplar görülebiliyor.



Dün yüzde 2,3 yükseldikten sonra güne yatay başlayan bankacılık endeksi kısa süre sonra eksiye döndü. Kayıplar İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açıklamalarının ardından hızlandı.



Aran, bugünkü açıklamalarında bankacılık sektöründe kredi büyümesinin bu yıl büyük ihtimalle tarihi düşük seviyede gerçekleşeceğini belirtirken, kârlılığın da düşük olduğuna dikkat çekti.



Bankacılık endeksi gün ortasında yüzde 2,2 düşüşle 13.362 puana kadar geriledikten sonra saat 15.10 itibarıyla kayıplarını azaltarak yüzde 1,7 ekside seyretti.