Türk Lirası varlıklarda bahar havası



Dolar bazlı incelendiğinde yatırımcısına önemli bir getiri sunan BIST 100 endeksi, şu sıralarda 320 puanla yaklaşık son 5 yılın zirvesinde seyrediyor. Endeksin dolar bazlı getirisi, yılbaşından bu yana yüzde 26'lık yükselişe işaret ediyor.



S&P tarafından gelen olumlu değerlendirmelerin yanı sıra 26 Nisan haftasında açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 508,6 milyon dolardan 3 milyar 114,6 milyon dolara yükselerek 8 Aralık haftasından itibaren en güçlü alıma işaret etmişti.



Böylece yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku, 18 Şubat 2022'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.