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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 2.408,64 puandan başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 10:40

Borsa güne yükselişle başladı

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BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 3,27 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 2.408,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,14 artışla 2.405,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin özellikle ABD ekonomisi için resesyon riskinin güçlendiğini göstermeye devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içi ve dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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