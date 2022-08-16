Borsa günü rekorla tamamladı

Rusya ile S-400 anlaşması iddialarının ardından gün içinde kayıp yaşayan Borsa İstanbul, dipten gelen alımlarla yeniden artıya geçerek, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile spor oldu.



Analistler, artan haber ve veri gündemiyle piyasalarda risk iştahının arttığını ve borsanın küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını belirterek, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürdüğünü söyledi.



Yarın, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de temmuz ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 seviyesinin direnç, 2.880 ve 2.850 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

