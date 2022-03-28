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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,22 artışla 2.180,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 2.187,85 puana yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 14:51

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,34 puan değer kazanarak 2.187,85'e çıktı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarının, makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğu haftaya karışık seyirle başladığını belirtti.

Bu hafta ABD ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin ne yöne evrileceğinin de risk algısının şekillenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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