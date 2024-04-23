Şimşek: Yabancı ilgisi somut kaynak girişine dönmüş durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Geçen seneye kıyasla yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerinin gittiğini gördük.



Programımız çalışıyor. Sonuç vermeye başladı. Bu bir süreçtir. Sabır ve kararlıklıkla bu programı uygulayacağız.



Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu, şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu artıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz.

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