Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.



Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilisi, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi.



Ekonomi yetkilisi, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.



Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.



Kripto varlıkları ise sermaye piyasası kanunu kapsamına alacak olan kanun teklifi ise komisyon aşamasından geçti. Bu kanun ile kripto varlık tanımı yapılmıştı. Ekonomi yönetimi ilk düzenlemenin vergi odağı olmayacağını ardından vergilendirme konusunun çalışılacağını söylemişti.

İŞLEM VERGİSİ PANİK YARATTI



Borsa dün işlem vergisi iddialarının ardından sert düşüş kaydetmişti.



BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kaybıyla 10.364,56 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,05, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetmişti.

Ekonomistler, adil vergi dağılımı açısından finansal varlıkların vergilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Dolarizasyonla mücadele süreci için Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirten ekonomistler, bu nedenle vergi adımı atılırken senaryolar üzerinde dikkatli çalışma yapılmasını önerdi.



Ayrıca bu süreçte yetkililerin iletişimi şeffaf tutarak dezenformasyonların önüne geçebileceği ifade edildi.



BIST 100 endeksi, bugüne ise yüzde 0,37 yükselişle 10.403 civarında başladı.