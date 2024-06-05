Borsaya vergi piyasayı bulandırır mı?

Vergilendirme çalışmalarına dair ilk iddialar Bloomberg ve Reuters kaynaklı geçti. İddialara göre hisse ve kripto varlık alım satımlarında vergilendirme yapılacağı belirtildi. Vergi konusuna aslında yabancı değiliz. Genelde her yıl bu iddialar ortaya çıkıyor. Fakat zaman açısından baktığımızda genelde yılın sonuna doğru karşılaştığımız bu iddialar bu kez yılın ikinci yarısına doğru konuşulmaya başlandı.



BORSADA VERGİ ALINAN KALEMLER ZATEN VAR



Yatırımcının vergi ödedi birçok nokta halihazırda zaten mevcut. Temettü gelirinde %10 stopaj vergisi var. Hisse senedi yoğun olmayan fonlarda stopaj uygulaması var. Menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinde bir gelir oluştuysa burada da stopaj var. Mayıs ayında yapılan düzenleme ile mevduat tarafına da bir stopaj getirilmişti. Buradaki asıl önemli konu işlem vergisinin oranı olmalı. Dolaşan iddialara göre bu oran 10 binde 2 seviyesinde olacak.



Borsadaki hisse senedi alım-satımlarının vergilendirilmesi çok da negatif bir durum değil. Aksine sürecin daha şeffaf, daha adil ilerlemesi için bir gereklilik bile diyebiliriz. Buradaki asıl risk durumu TL varlıkların özendirildiği bu döneme denk geliyor olması.



Ekonomi yönetiminin Türk Lirası cinsi varlıklara yatırımı teşvik ettiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu tarz adımlar yatırımcının aklını bulandırabiliyor. Eğer bir vergilendirme yapılacaksa bile bu durum kamuoyuna iyi izah edilmeli. Ekonomi yönetiminin yatırımcıların borsadan veya herhangi bir TL varlıktan çıkışına sebebiyet vermeyecek önlemleri alacak olması muhtemel.

Borsadaki satış baskısı açısından değerlendirecek olursak; cüzi bir vergi oranı endeksi uzun süre negatif etkilemeyecektir. Fakat piyasaların en sevmediği şey olan "belirsizlik", negatif fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Sürecin resmileşmesiyle birlikte karamsar hava geride kalabilir. Dolayısıyla borsa için "En kötü gün bugün" diyebiliriz.



KRİPTO TARAFI BİRAZ DAHA KARMAŞIK



İlk kripto yasası geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. İlk paket kripto varlıkların tanımının yapılması açısından önemli. Burada beklentilere rağmen herhangi bir vergilendirme yapılmadı. Piyasadaki iddialara göre vergilendirme bir sonraki paketlere bırakıldı.



Kripto varlık yatırımlarını TL cinsi varlık olarak kabul etmek tam anlamıyla doğru değil. Fakat SPK'nın olası bir TL mevduat bulundurma zorunluluğu getirmesi de süreci farklı bir noktaya evirebilir. Diğer taraftan yerli kripto borsalarına ödenmesi muhtemel bir vergi, yatrımcıyı yabancı borsalara kaçırabilir.