Fenerbahçe hisselerinde Mourinho heyecanı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü dünyaca ünlü isim Jose Mourinho oldu.



45 bin taraftarın önünde yapılan görkemli bir tören ile Mourinho, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Mourinho hamlesi ile birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş (FENER) hisseleri yükselişe geçti.



Fenerbahçe hisseleri, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 9,97 yükselişle 136,80 liradan işlem görüyor. Son 3 işlem günündeki değer kazancı yüzde 30'a yaklaştı.



Fenerbahçe hisseleri, yükselişin başladığı 30 Mayıs'ta 105 lira civarında alıcı buluyordu.

Fenerbahçe'nin performansı diğer spor hisselerine de yaradı. Galatasaray yüzde 4,9, Beşiktaş yüzde 3,9 ve Trabzonspor yüzde 4,4 artış kaydetti.



İmza töreninde konuşan Mourinho, "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim." dedi.

