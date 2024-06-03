ntv.com.tr

Fenerbahçe hisselerinde Mourinho heyecanı

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho heyecanı borsaya da yansıdı. Fenerbahçe hisseleri, haftanın ilk işlem gününde 136,80 lira ile tavan fiyattan işlem görüyor. Son 3 işlem gününde ise yükseliş yüzde 30'a yaklaştı.

Fenerbahçe hisselerinde Mourinho heyecanı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Haberi Görüntüle

'nin yeni teknik direktörü dünyaca ünlü isim oldu.

45 bin taraftarın önünde yapılan görkemli bir tören ile Mourinho, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Mourinho hamlesi ile birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş (FENER) hisseleri yükselişe geçti.

Fenerbahçe hisseleri, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 9,97 yükselişle 136,80 liradan işlem görüyor. Son 3 işlem günündeki değer kazancı yüzde 30'a yaklaştı.

Fenerbahçe hisseleri, yükselişin başladığı 30 Mayıs'ta 105 lira civarında alıcı buluyordu.

Fenerbahçe'nin performansı diğer spor hisselerine de yaradı. Galatasaray yüzde 4,9, Beşiktaş yüzde 3,9 ve Trabzonspor yüzde 4,4 artış kaydetti.

İmza töreninde konuşan Mourinho, "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim." dedi.

Mourinho'nun imzası dünya basınında

Mourinho'nun imzası dünya basınında

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...