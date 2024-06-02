Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 45 bin taraftar önünde 2+1 yıllık resmi imzayı attı. Birlikte tribünleri selamlayan Mourinho ve Ali Koç törende açıklamalarda bulundu. Koç, "Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Mourinho ise "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim." dedi.
Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, özel uçakla 14.47'de İstanbul'a iniş yaptı.
Mourinho'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı da eşlik etti.