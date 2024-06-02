NTV.COM.TR’ye geri dön

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 45 bin taraftar önünde 2+1 yıllık resmi imzayı attı. Birlikte tribünleri selamlayan Mourinho ve Ali Koç törende açıklamalarda bulundu. Koç, "Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Mourinho ise "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim." dedi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 1

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, özel uçakla 14.47'de İstanbul'a iniş yaptı.

Mourinho'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı da eşlik etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 2

Mourinho, İstanbul'a gelmesinin ardından "Yeni evim" notuyla paylaşımda bulundu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 3

Mourinho özel helikopterle önce oteline geçti ardından boğaz turu yaparak Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 4

61 yaşındaki usta çalıştırıcı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 45 bin Fenerbahçe taraftarı önünde 2+1 yıllık resmi imzayı attı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 5

İmza öncesi konuşan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu tarihi güne hoşgeldiniz. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tarihi bir adım atıyoruz. Teknik direktörümüz Mourinho'ya, bu büyüklüğe 'Hoşgeldin' diyorum. Kendisi tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi. Fenerbahçe'mizin geleceği için şampiyonluklar için bizi tercih etmiştir. Hocamız, tıpkı başka liglerde de gösterdiği gibi, ligimizde de 'Winner' imajını bize aşılayacak."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 6

Jose Mourinho ise şu ifadeleri dile getirdi:

"Öncelik sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür ama ben öncesinde hissedebiliyorum. Bu bana büyük bir sorumluluk veriyor, ben de sizin ailenize aitim. Bu forma bedenimin bir parçası. Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Başkanımızı tanıdığım günden beri burada olmayı çok istedim. Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şöyle bitirmek istiyorum imza attığım andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 7

İşte stadyumdan yansıyan diğer kareler...

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 8
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 9
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 10
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 11
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 12
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 13
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 14
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 15
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı - 16
DAHA FAZLA GÖSTER