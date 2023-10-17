Hisse senedinin payı 7,5 kat arttı

Pandemi ve savaşın enflasyonu körüklemesiyle yatırımcıların borsadaki getiri arayışı arttı.



Bu sürece finansman arayışında olan şirketlerin halka arz atılımları da destek oldu.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2021’in eylül ayında 6,1 trilyon lira olan yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları, 2023’ün aynı döneminde yüzde 24,4 büyüme ile 21 trilyon liranın üzerine çıktı.



Hisse senetlerinin portföy büyüklüğü ise yaklaşık 7,5 kat artışla 402,5 milyar liradan 2 trilyon 979 milyar liraya ulaştı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içindeki payı ise yüzde 6,6’dan 14,1’e yükseldi.



YATIRIMCI SAYISI TARİHİ ZİRVEDE



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 13 Ekim 2023 itibarıyla yatırımcı sayısı 7 milyon 870 binle tarihi bir zirveye ulaştı. 2022 sonuna göre yatırımcı sayısındaki artış yüzde 107 oldu.

