ntv.com.tr

Yabancı yatırımcıdan haziranda borsada 749 milyon dolarlık satış

Yabancı yatırımcılar haziran ayında Borsa İstanbul'da 749,2 milyon dolarlık net satım yaptı. Böylece yabancı yatırımcı üst üste yedi ay satış gerçekleştirdi.

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 14:30 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 14:31

Yabancı yatırımcıdan haziranda borsada 749 milyon dolarlık satış

İlişkili Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

İstanbul'da yabancı yatırımcılar haziran ayında da satış yaptı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yabancı yatırımcılar geçen ay 749,2 milyon dolarlık net satım yaptılar. Böylece yabancılar üst üste yedinci ayda net satış gerçekleştirdi.

Yabancılar 18,1 milyar dolar tutarında alım yaparken, 18,8 milyar dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Yabancıların net satım işlemleri 749,2 milyon dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 36,1 milyar dolar olarak belirlendi.

Yılın ilk 6 aylık döneminde yabancıların alımları 103,9 milyar dolar, satımları 106,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...