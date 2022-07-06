Yabancı yatırımcıdan haziranda borsada 749 milyon dolarlık satış

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar haziran ayında da satış yaptı.



Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yabancı yatırımcılar geçen ay 749,2 milyon dolarlık net satım yaptılar. Böylece yabancılar üst üste yedinci ayda net satış gerçekleştirdi.



Yabancılar 18,1 milyar dolar tutarında alım yaparken, 18,8 milyar dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Yabancıların net satım işlemleri 749,2 milyon dolar oldu.



Yabancıların toplam işlem hacmi 36,1 milyar dolar olarak belirlendi.



Yılın ilk 6 aylık döneminde yabancıların alımları 103,9 milyar dolar, satımları 106,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.