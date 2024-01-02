Bitcoin 21 ayın zirvesinde

Bitcoin 45 bin 355 dolarla 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETF için 10 Ocak tarihinde değerlendirme yapması bekleniyor. Bu beklentinin etkisiyle Bitcoin Aralık ayının başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.



Sosyal ticaret platformu Alpha Impact'in kurucu ortağı Hayden Hughes, yaklaşan onay öncesinde ABD ve Avrupa'daki bazı işlemciler arasında kaçırma korkusu olduğunu ve yatırımcıların "1 Ocak'ta, yeni yıl sabahı ilk iş olarak alım yapmaya başladığını" söyledi.



Opsiyon tüccarları, spot ETF iyimserliğine dayanarak Bitcoin'in 50 bin dolara ulaşmasını bekliyordu.



Blok zinciri danışmanı Venn Link Partners'ın kurucusu Cici Lu McCalman, madencilerin blok ödülü başına aldıkları Bitcoin miktarını yarıya indiren bir sürece atıfta bulunarak, daha geniş yükseliş hissi ve yaklaşan "halving" göz önüne alındığında büyük bir düzeltmenin olası olmadığını söyledi.



"Yatırımcıların Bitcoin'de kısa pozisyon açmak için çelik gibi sinirlere ihtiyacı olacağını düşünüyorum." dedi.



Her dört yılda bir gerçekleşen halving Nisan ayı için planlanıyor. Bitcoin son üç halving ardından rekor seviyeleri test etti.