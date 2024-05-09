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Türkiye'nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde
Merkez Bankası'ndan önemli mesajlar

Merkez Bankası'ndan önemli mesajlar

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Türk Lirası varlıklara ilgi artarken, kredi risk primindeki düşüş sürüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yabancılar, geçen hafta TL varlıklarda 1 milyar dolarlık alım yaptı. Bu alımların 761 milyon doları tahvil, 309 milyon dolar doları hisse senedi olarak gerçekleşti.

Son 6 haftada tahvil alımları 1,7 milyar doları aştı. 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımları haftalık bazda 1 milyar doların üzerine çıktı.

REZERVLERDE İYİLEŞME SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervler 7 milyar 70 milyon dolar artarken, swap hariç net rezervlerde iyileşme 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.

Yabancı hisse ve tahvile geldi: 1 milyar dolarlık alım

Yabancı hisse ve tahvile geldi: 1 milyar dolarlık alım

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