Türkiye'nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde

Türk Lirası varlıklara ilgi artarken, kredi risk primindeki düşüş sürüyor.



Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yabancılar, geçen hafta TL varlıklarda 1 milyar dolarlık alım yaptı. Bu alımların 761 milyon doları tahvil, 309 milyon dolar doları hisse senedi olarak gerçekleşti.



Son 6 haftada tahvil alımları 1,7 milyar doları aştı. 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımları haftalık bazda 1 milyar doların üzerine çıktı.

REZERVLERDE İYİLEŞME SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi.



Net uluslararası rezervler 7 milyar 70 milyon dolar artarken, swap hariç net rezervlerde iyileşme 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.