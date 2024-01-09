Bitcoin (BTC) ETF onayı ne zaman? Gözler SEC'den gelecek karar açıklamasında

Kripto para yatırımcıları tarafından aylardır beklenen Exchange Traded Funds (ETF) onayı için geri sayım başladı. ETF onayı gelmesiyle birlikte Bitcoin tıpkı normal hisse senetleri gibi borsada alınıp satılabilme özelliğine sahip olacak. Peki, Bitcoin (BTC) ETF onayı ne zaman?
BİTCOİN ETF ONAYI NE ZAMAN?
Kripto para yatırımcıları tarafından heyecanla beklenen Bitcoin ETF onayı için SEC'in karar verme tarihi belli oldu.
Buna göre; SEC'in, Bitcoin ETF başvurularıyla ilgili kararını 10 Ocak 2024'e kadar vermesi gerekiyor.
S-1 BAŞVURULARI SUNULDU
Geçen hafta, aralarında Fidelity, Invesco, Galaxy Digital ve Wisdom Tree'nin de bulunduğu çok sayıda ihraççı, ETF'ler için sepetlerin oluşturulması ve itfasından sorumlu olan yetkili katılımcılarını belirtmek için değiştirilmiş S-1 başvuruları sunmuştu.
İKİ TEKNİK ZORUNLULUĞUN TAMAMLANMASI GEREKİYOR
Spot bitcoin ETF işlemleri için 2 teknik zorunluluğun tamamlanması gerekiyor. İlk olarak başvurular için 19b-4 formlarında değişikliklerin gerçekleşmesi gerekiyor.
BlackRock Inc., Grayscale Investments ve diğerlerinin ETF'leri de dahil olmak üzere bu güncellenmiş belgelerin bir kısmı Cuma akşamı yayınlanmıştı.
İkinci olarak da SEC'in S-1 formlarını onaylaması gerekiyor. Her iki onayın da alınması halinde, ETF'ler bir sonraki iş gününden itibaren işlem görmeye başlayabilir.
Bloomberg News'a göre SEC'in önümüzdeki günlerde 19b-4 başvurularını oylaması bekleniyor.
SEC temsilcisi konuya ilişkin olarak açıklama yapmadı.
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