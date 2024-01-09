Bitcoin (BTC) ETF onayı ne zaman? Gözler SEC'den gelecek karar açıklamasında

Kripto para yatırımcıları tarafından aylardır beklenen Exchange Traded Funds (ETF) onayı için geri sayım başladı. ETF onayı gelmesiyle birlikte Bitcoin tıpkı normal hisse senetleri gibi borsada alınıp satılabilme özelliğine sahip olacak. Peki, Bitcoin (BTC) ETF onayı ne zaman?



BİTCOİN ETF ONAYI NE ZAMAN?



Kripto para yatırımcıları tarafından heyecanla beklenen Bitcoin ETF onayı için SEC'in karar verme tarihi belli oldu.



Buna göre; SEC'in, Bitcoin ETF başvurularıyla ilgili kararını 10 Ocak 2024'e kadar vermesi gerekiyor.

S-1 BAŞVURULARI SUNULDU

Geçen hafta, aralarında Fidelity, Invesco, Galaxy Digital ve Wisdom Tree'nin de bulunduğu çok sayıda ihraççı, ETF'ler için sepetlerin oluşturulması ve itfasından sorumlu olan yetkili katılımcılarını belirtmek için değiştirilmiş S-1 başvuruları sunmuştu.