Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları ABD'de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından pozitif seyretti.



Ons altın güne yüzde 0,42 yükselişle 2.356 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.448 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.977 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Gelecek hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisi öncesinde istihdam piyasasından gevşemeye yönelik işaretler geldi.



İngiltere Merkez Bankası politika faizini son 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.



İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyondaki düşüşe rağmen henüz politika faizini indirebilecekleri bir noktada olmadıklarını belirterek, "Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." dedi.



ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 22 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseldi. ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik maaşı başvurularının 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.



Geçen hafta açıklanan veriler istihdam artışının nisan ayında beklenenden daha fazla yavaşladığını ortaya koymuştu. Yıllık ücretlerdeki artış yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 4'ün altına gerilemişti.



Gözler gelecek hafta açıklanacak nisan ayı ABD enflasyon verilerine çevrildi. Piyasalar artık sadece kasım ayında 25 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimi gerçekleşeceğini fiyatlıyor. Eylül ayında bir indirim ihtimali de hâlâ mevcut.