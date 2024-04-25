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Bitcoin'de kan kaybı sürüyor

Kripto paralar, ABD verilerinin ardından düşüş kaydetti. Bitcoin, 63 bin doların altını test etti.

Bitcoin'de kan kaybı sürüyor
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

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Kripto para piyasaları ABD'den gelen verilerin ardından düşüş kaydetti.

ABD'de büyüme rakamları yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Öncü verilere göre ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Büyüme rakamlarındaki düşüşe rağmen enflasyondaki güçlenme ivmesi "yumuşak iniş" senaryolarına dair iyimserliği ortadan kaldırdı.

ABD verileri sonrası riskli varlıklardaki kayıplar hızlandı.

En büyük kripto varlık , 64 bin dolar civarından sert düşüş kaydetti. 62 bin 900 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyelerden gelen alımlarla 63 bin 500 dolar bandında dengelendi. ise 3 bin 72 dolar civarına geriledi.

Bitcoin, mart ayında 74 bin dolara yükselerek rekor kırmıştı.

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