Borsada yatırımcı sayısı artıyor

Borsa İstanbul’a yatırımcı girişi üst üste dört haftadır devam ediyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 8 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 120 bin 69 kişi arttı.
Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 226 bin 431'den 8 milyon 346 bin 500'e yükseldi. Pay senedi değeri ise 12,58 trilyon liradan 12,61 trilyon liraya yükseldi.
Borsaya dört haftada 1 milyon 146 bin 64 yeni giriş gerçekleşti.
Yatırımcı sayısı Aralık 2023'te 8,6 milyona ulaşmıştı.
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