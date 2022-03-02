Brent petrol fiyatı bugün ne kadar? (2 Mart 2022 petrol fiyatları)

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Brent petrol fiyatlarınaki yükseliş devam ediyor.



Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 110 doları görerek, 8 yılın zirvesine ulaştı.

An itibariyle Brent petrol 108,7 dolardan işlem görüyor.

BIDEN: 30 MİLYON VARİL PETROLÜ KULLANIMA AÇTIK

ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda konuşan ABD Başkanı Biden, petrol rezervlerinden 30 milyon varil petrolü kullanıma açtıklarını ve gerekirse daha da fazlasını yapacaklarını söyleşmişti.