Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Eylül 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolün varil fiyatı 92 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.



ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesi petrol piyasalarında talep düşüşü endişelerine yol açtı.



Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.



Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 35 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki Kovid-19 salgını kısıtlamaları da talep görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü yinelemesi fiyatlardaki düşüşü sınırladı.



Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon varile ulaşması bekleniyor.



Gelecek yıl ise Çin'de salgının kontrol altına alınmasıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerinin petrol tüketimini artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 730 bin varile ulaşması öngörülüyor.



Brent petrolde teknik olarak 92,92 ile 93,38 dolar aralığının direnç, 92,46 ile 92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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