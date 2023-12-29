Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 7.202,88 ve en yüksek 7.526,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,16 değer kaybederek 7.470,18 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 artışla 1.962 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,96 artışla 13 bin 176 liraya yükseldi.



Geçen hafta sonu 3 bin 194 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 228 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 1,16 değer kazancıyla 29,5550 liraya, euro yüzde 1,37 artışla 32,6660 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,05 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,67 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.