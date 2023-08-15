Bütçe 7 ayda 435 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe istatistiklerini açıkladı.



Bütçe dengesi temmuz ayında 48,6 milyar lira fazla verirken, faiz dışı fazla 86,3 milyar lira oldu.

Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156,1 artarak 504 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 74,7 artışla 455 milyar 840 milyon liraya ulaştı.



Kur korumalı mevduat (KKM) için temmuz ayında 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL'nin keskin değer kaybettiği haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.



Yılın başından bu yana gerçekleşmelere bakıldığında, bütçe dengesi ocak-temmuz döneminde 434,7 milyar lira açık olurken, faiz dışı denge ise 121,7 milyar lira açık verdi.

Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,1 yükselerek 2 trilyon 384 milyar 763 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 96,8 artarak 2 trilyon 819 milyar 416 milyon lirayı buldu.