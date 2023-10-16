Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı bütçe verilerini açıkladı.

Eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 113,2 artarak 441 milyar 265 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 99,8 artışla 570 milyar 482 milyon liraya ulaştı.



Bütçe açığı eylülde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 64,3 artışla 129,2 milyar TL oldu.

Aynı dönemde faiz dışı denge 58,5 milyar TL açık verdi.



9 AYDA 513 MİLYAR LİRA AÇIK



Ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,2 yükselerek 3 trilyon 439 milyar 983 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,6 artarak 3 trilyon 952 milyar 585 milyon lirayı buldu.

Ocak-eylül dönemi bütçe açığı yüzde 125,8 artarak 512,6 milyar TL oldu.

Eylül'de bütçeden BOTAŞ'a 14 milyar TL cari transfer yapıldı. Bu yıl BOTAŞ'a yapılan toplam transfer 46 milyar TL oldu.